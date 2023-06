Rome geschokt door gruwelijke moord: lichaam tiener ontdekt in winkelwagentje

Met video Onrust in voorsteden Parijs na doodschie­ten automobi­list (17) door politie, 24 agenten gewond

In voorsteden van Parijs zijn rellen uitgebroken, nadat de politie in Nanterre dinsdag een 17-jarige automobilist had doodgeschoten. Op beelden is te zien hoe een agent het vuur opende op de jongen, die weigerde te stoppen voor een controle. Bij de onrust die dat uitlokte zijn 31 mensen gearresteerd en 24 politieagenten gewond geraakt.