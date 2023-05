Rome verdubbelt afvalberg die in Amsterdam wordt verbrand: wekelijks 180 vuilniswagens vol

Het afvalprobleem in de Italiaanse hoofdstad is zo groot dat een trein per week naar Amsterdam met negenhonderd ton huisvuil niet genoeg is om Rome uit de brand te helpen. De stad wil daarom het aantal treinen naar de Amsterdamse vuilverbranding verdubbelen.

Sinds begin april zou er elke week een trein vol met Romeins huisvuil naar Nederland moeten rijden, om hier verwerkt te worden. Hoewel de trein door werkzaamheden op het spoor nog niet rijdt, moeten dat vanaf eind mei twee treinen worden. 1800 ton Romeinse rommel per week naar Nederland om het Romeinse afvalprobleem wat te verlichten. Ter vergelijking: dat zijn elke week 180 volle vuilniswagens. De stad Rome betaalt de gemeente Amsterdam daar 200 euro per ton voor, zo’n anderhalf miljoen euro per maand.

Vuilnisbelt gesloten

Het afvalprobleem is de Italiaanse hoofdstad de laatste jaren boven het hoofd gegroeid. Tien jaar geleden sloot de gemeente Rome op last van de Europese Unie zijn megastortplaats Malagrotta; de vuilnisbelt was met 240 hectare de grootste van Europa, maar voldeed al jaren niet aan de milieuregels. Met de sluiting van Malagrotta begonnen de problemen, de stad kon nergens meer met het vuilnis heen.

Rome produceert zo’n 4600 ton afval per dag, dat zijn 460 vuilniswagens vol. Ongeveer de helft daarvan is niet recyclebaar, maar een plek om al dat vuilnis te verwerken is er niet. Kleine verwerkingsinstallaties kwamen niet van de grond, niemand wilde een stortplaats in de buurt en een verbrandingsoven stuitte op principiële bezwaren van burgemeester Virginia Raggi. De Vijfsterrenbeweging, waar Raggi een prominent lid van is, vreest de dioxine-uitstoot van niet goed gesorteerd vuilnis en zet in op recycling en kleine stortplaatsen. Zonder veel succes.

Miljard euro

Het capaciteitsprobleem uitte zich de afgelopen jaren in steeds grotere stapels vuilnis in de Romeinse straten, reden voor burgemeester Raggi om te beginnen met het versturen van afval naar andere delen van Italië en naar het buitenland. Naar verluidt kostte dat de gemeente Rome meer dan een miljard euro.

De nieuwe burgemeester, Roberto Gualtieri, is vurig voorstander van een verbrandingsoven annex elektriciteitscentrale om het afvalprobleem van Rome definitief op te lossen. Na veel gesteggel over waar dat ding moet komen is er nu een plek aangewezen aan de zuidrand van de stad. De bedoeling is dat de nieuwe vuilverbranding in 2026 operatief zal zijn.

Tot die tijd gaan er dus twee treinen per week met Romeins huisvuil richting Amsterdam.

