Roofmoordenaar komt na 11 jaar vrij en trekt in bij de cipier met wie hij in bajes een affaire had

Langver­wacht VN-rap­port: China schuldig aan ernstige schending mensenrech­ten in Xinjiang

China maakt zich schuldig aan ernstige mensenrechtenschendingen in de autonome regio Xinjiang. Dat staat in een langverwacht rapport van de Verenigde Naties. Het rapport verscheen woensdagavond kort voor middernacht, enkele minuten voordat de ambtstermijn van VN-mensenrechtenchef Michelle Bachelet ten einde liep. China zelf is het niet eens met de inhoud.

1 september