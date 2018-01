Rotterdamse Evelien opgeschrikt door raketalarm Hawaii: Ik moest huilen

De Rotterdamse Evelien Morais (46) begon haar vijfde vakantiedag op Hawaii op een wat andere manier dan ze gedacht had. Zij was een van de mensen die een raketwaarschuwing ontvingen op hun telefoon. Het bleek vals alarm, maar 'de schrik zit er goed in.'

Evelien is sinds dinsdag op Hawaii waar ze samen met haar man Tito geniet van een welverdiende vakantie. Rond 8.00 uur lokale tijd werd ze echter opgeschrikt door een waarschuwing op haar telefoon. ,,Ik was al een poosje wakker toen ik dat bericht kreeg... Het was zo'n noodbericht wat je in Nederland ook krijgt wanneer er getest wordt. Ik moest eerst 2 keer lezen toen heb ik mijn man maar wakker gemaakt."



Ze gaat verder: ,,We gingen op het balkon van het hotel kijken en zagen mensen allemaal hun telefoon pakken en kijken. Het was heel raar, want er stond een excursiebus voor het hotel en die ging gewoon verder met iedereen in laten stappen. Andere mensen zag je rennen naar het hotel of andere richtingen. Weer andere mensen liepen onverstoord verder. Het was heel raar."

Evelien en Tito besloten poolshoogte te gaan nemen bij de receptie. ,,We hebben onze paspoorten en portemonnee gepakt en zijn naar beneden gegaan. In de lift stonden meer mensen en iedereen was niet echt in paniek, maar wel geschrokken en ook van 'Wat moeten we nu?'. In de lobby waren ook mensen aan het huilen, pas toen drong het pas goed door bij ons wat er nou aan de hand was en moest ik ook wel huilen."



Niet veel later bleek dat het vals alarm was. ,,Ik had ook al contact gezocht met vrienden en familie in Nederland en die wisten eerder te vertellen dat het vals alarm zou zijn. Kort daarna werd dat ook omgeroepen en pas daarna kregen we het officiële bericht op de telefoon dat het vals alarm was geweest."

