Rovers reden met kruiwagen gouden munt zo museum uit

Verbijsterend eenvoudig was de goudroof uit het Bode-Museum in Berlijn. Misschien zelfs te saai voor een film, want de dieven reden de buit in een kruiwagen naar buiten en gingen ervandoor.



Toch zal 27 maart 2017 te boek staan als de dag van een van de spectaculairste museumroven in de recente Duitse geschiedenis. In de kruiwagen lag namelijk een 100 kilo wegende, gouden reuzenmunt met een waarde van 3,6 miljoen euro.



De vier verdachten achter de stuntroof verschenen gisteren voor de rechter in Berlijn. Ze waren al gemaskerd te zien op de beveiligingscamera's van het museum. Onbekenden zijn het niet. Volgens de aanklager behoren drie van de verdachten tot een beruchte Berlijnse familie criminelen met Libanese roots. Wissam R., Ahmed R. en Wayci R. gooiden het voor deze klus op een akkoordje met een beveiligingsagent, Dennis W. Hij zorgde voor de benodigde informatie om de goudroof mogelijk te maken. Over het spoor liepen de dieven naar het museum, via een raam op de tweede verdieping kwamen ze binnen en daar sloegen ze de 'kogelvrije' vitrine aan diggelen.