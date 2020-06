Ruim 30.000 verdachten in Duitse misbruikzaak rond vaders die kinderen ‘uitwisselden’

In het onderzoek naar een misbruikzaak die vorig jaar aan het licht kwam in de buurt van het Duitse Keulen, zijn meer dan 30.000 onbekende verdachten in beeld gekomen. Dat maakte de minister van Justitie van de deelstaat Noordrijn-Westfalen vanmiddag bekend. Het gaat volgens hem niet alleen om feiten gepleegd door individuele daders, maar om een sterk verweven onlinenetwerk van sympathisanten, vrienden, handlangers en mededaders.

Het doel is nu om de verdachten en ‘supporters’ van kindermishandeling uit de anonimiteit van het internet te halen. Ze opereerden onder schuilnamen op het Darknet en communiceerden volgens Duitse media in versleutelde berichten onder meer in het Duits, Engels, Frans, Russisch, Italiaans en Spaans. Het zwaartepunt van het internationale ‘pedocriminele netwerk’ ligt in Duitstalige landen.

Het onderzoek draait om concrete vormen van seksueel misbruik maar ook om de verspreiding en het bezit van kinderporno. De betrokkenen spraken in chatberichten op fora en Messenger-diensten openlijk over hun daden van misbruik, ‘warmden’ elkaar op en gaven zelfs tips zoals welke verdovende middelen het best toegediend kunnen worden aan kinderen om ze seksueel te misbruiken. In de chats werden ook afspraken gemaakt om met meerdere daders één kind te misbruiken.

,,Degenen die aarzelden, werden door anderen aangemoedigd hun voornemens in de praktijk te brengen", zei minister van Justitie Peter Biesenbach tijdens een persconferentie in Düsseldorf. Hij sprak van een "nieuwe dimensie van deze vorm van misdaad” en zei dat hij er “onpasselijk” van was geworden. ,,We moeten erkennen dat kindermishandeling online vaker voorkomt dan we eerder dachten.”

Bundeswehr-soldaat

Tot op heden zijn in Duitsland 72 verdachten geïdentificeerd. Elf van hen zitten in hechtenis. De zaak raakte in oktober 2019 aan het rollen nadat bij een 42-jarige hoofdverdachte digitale bestanden met beelden van ernstig kindermisbruik waren ontdekt. Duitse media spraken van honderdduizenden video’s en foto’s. Er zouden ook seksspeeltjes en ketenen gevonden zijn en een telefoon in beslag zijn genomen waarop chatgroepen zijn ontdekt die zo’n 1800 leden telden.

Het spoor leidde vervolgens naar drie andere hoofdverdachten onder wie: Jörg L. en Bastian S. Laatstgenoemde werd eind mei in Kleve veroordeeld tot tien jaar cel wegens seksueel misbruik van vier kinderen tussen de twee en vijf jaar oud en het maken en uitwisselen van misbruikbeelden. De rechtbank verklaarde hem verminderd toerekeningsvatbaar en beval zijn opname in de forensische psychiatrie.

De Bundeswehr-soldaat vergreep zich onder meer aan zijn tweejarige dochter en vijfjarige stiefzoon, maar ook aan de 2-jarige dochter van Jörg L. In de rechtszaal vertelde hij volgens de Süddeutsche Zeitung emotieloos over een trip naar een sauna in Essen waar L. en hij een privéruimte met whirlpool hadden “zodat de meisjes elkaar kunnen leren kennen”. S. beschreef het misbruik van de kinderen zonder enig teken van wroeging. ‘Mijn dochter dacht dat we gingen zwemmen en was teleurgesteld.’

De drie mannen werden met een vierde hoofdverdachte opgepakt op verdenking van misbruik van minstens zes kinderen alsook van het bezit en verspreiden van kinderporno. In november waren er zes verdachten en negen slachtoffers in kaart gebracht. De leeftijden van de slachtoffers varieerden tussen de 0 en 10 jaar oud. Het zou gaan om kinderen, stiefkinderen en kinderen van familie van de verdachten.

Onderzoekers evalueren al maanden enorme hoeveelheden gegevens. Het onderzoek strekt zich inmiddels uit tot alle zestien Duitse deelstaten. Tot dusver zijn 44 kinderen geïdentificeerd en bevrijd uit de klauwen van de daders. Onder hen was een baby van drie maanden oud.