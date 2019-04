Ruim 5 meter lange python gevangen in Everglades: zwanger vrouwtje met 73 eieren

Hongaarse premier Orbán voert ook vanaf de kansel campagne

7 april De Hongaarse premier Viktor Orbán voert ook vanaf de kansel campagne voor de Europese verkiezingen eind mei. ,,De christelijke cultuur is de bron van alle macht’', zei de rechts-nationalistische politicus zondag nadat hij bij de inwijding van een hervormde kerk in Boedapest op de preekstoel was geklommen. ,,De christelijke cultuur is de sluitsteen die het bouwwerk van de Europese beschaving bijeen houdt’'.