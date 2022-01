Ruim 5000 arrestaties na grootschalige demonstraties in Kazachstan

VIDEO Woede Kazachen laat zich niet stuiten: doden en gewonden bij aanhouden­de protesten

Bij de onlusten in Kazachstan zijn zeker acht doden en 317 gewonden gevallen, meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken. Demonstranten in de stad Almaty bestormden vanochtend in alle vroegte een overheidsgebouw waar de burgemeester woont. Volgens lokale media sloegen de vlammen uit het pand. Nu lijkt ook de presidentiële ambtswoning in vlammen op te gaan.

5 januari