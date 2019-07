Ruim 800 vakantiegangers geëvacueerd bij hotelbrand op Mallorca

De brand brak in de vroege ochtend uit op de eerste verdieping van hotel Whala Beach in de badplaats El Arenal. Het hotel zou vooral bij Duitse toeristen in trek zijn. Uit voorzorg werden meer dan 670 gasten van het hotel, en ongeveer 130 van het aangrenzende hotel Gracia, geëvacueerd.



Mogelijk is de brand, die gepaard ging met zware rook, in een van de kamers uitgebroken. 67 vakantiegangers raakten onwel door inademing van de rook en de hoge temperatuur, meldt de Spaanse nieuwssite Arabalears.cat. 14 van hen moesten met lichte verwondingen naar een ziekenhuis voor behandeling. Anderen werden ter plaatse onderzocht.



Over de nationaliteit van de gewonden is nog niets bekendgemaakt. Brandweerlieden kregen het vuur volgens lokale media na enkele uren onder controle. ‘s Ochtends omstreeks half negen konden sommigen terug naar hun hotelkamers. De brandweer doet onderzoek naar de oorzaak.



Alarmcentrale SOS International bekijkt of er Nederlanders onder de geëvacueerden en gewonden zijn. De organisatie coördineert de hulp aan individuele reizigers. Een woordvoerder verwacht niet dat het om veel mensen zal gaan en dat ze vermoedelijk kunnen terugvallen op hun touroperator en reisverzekeraar.