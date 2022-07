Ruim honderd bekende Fransen beschuldigen minister van homofobie: ‘Verwerpelijk’

In 2013 werd in Frankrijk het huwelijk opengesteld voor mensen van gelijk geslacht. Stellen van gelijk geslacht mochten voortaan ook adopteren. De minister in kwestie, Caroline Cayeux, had de hervormingen destijds 'tegen de natuur in’ genoemd.

De briefschrijvers vragen zich in de brief af ‘hoe we kunnen accepteren dat een lid van onze regering Franse burgers omschrijft als ‘die mensen’?’ Volgens de briefschrijvers ziet Cayeux lhbti-burgers niet als ‘dezelfde categorie burgers’ als andere Fransen. ‘De vraag is niet of deze nieuwe minister in haar entourage vrienden heeft onder ‘die mensen’, als een masker op haar vooroordelen. Ze heeft er bewust voor gekozen homofobe opmerkingen in stand te houden: verwerpelijk is het zeker. En daar mag alleen een rechter over beslissen’, luidt de brief verder.