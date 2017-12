Ruim honderd doden en tientallen gewonden bij natuurgeweld Filipijnen

Veel afgelegen dorpen werden overvallen door modderstromen, juist terwijl daar veel familieleden van elders waren aangekomen vanwege de viering van kerstmis.

In de provincie Lanao del Norte, op het eiland Mindanao, zijn voorlopig de meeste slachtoffers te betreuren. Volgens de rampenbestrijdingsdienst van de provincie zijn er al 39 bevestigde doden. In de provincie Zamboanga del Norte op hetzelfde eiland vielen 38 doden. Soldaten en reddingswerkers haastten zich naar Lanao del Sur waar tientallen mensen zouden zijn omgekomen, aldus Roy Secuya een lokale hulpverlener. In Bukidnon zouden drie doden zijn geborgen en in Iligan City één. ,,Met veel dorpen kunnen we geen contact hebben. Stroom- en telefoonlijnen zijn door de storm weggevaagd”, aldus Sucya. Vooral rond de Salug rivier in de provincie Bukidnon zijn de zorgen groot. Tenminste 15 dorpen zouden zijn overstroomd door de modder. “Het water steeg te snel om te kunnen evacueren”, aldus een hulpverlener.

Daarnaast zijn meer dan zestig mensen in Lanao del Norte als vermist opgegeven. Door Tembin zijn meer dan 15.000 mensen dakloos.

Tot maandag

De tropische storm trof Mindanao vrijdag met aanhoudende windsnelheden van 80 kilometer per uur en windstoten tot 95 kilometer per uur. De storm beweegt westwaarts met een snelheid van 20 kilometer per uur. Nog tot en met maandag verwacht het Filipijnse weerbureau hevige regenval in Mindanao en het eiland Palawan.

Volledig scherm Een baby wordt gered door politiemannen in Cagayan City o © AFP

Elk jaar krijgen de Filipijnen een twintigtal tyfoons en stormen over zich heen, maar Mindanao blijft over het algemeen daarbij gevrijwaard. Vorige week kwamen nog 54 mensen om bij aardverschuivingen en stortvloeden door tropische storm Kai-Tak, die het centrum van de Filippijnen trof. Een kwart miljoen mensen moest vluchten voor Kai-Tak. In 2003 kwamen bij de superstorm Haiyan ruim 6000 mensen om het leven.

Het Filipijnse Rode Kruis voert reddingsacties uit in verband met storm in Tigatto, Buhangin District en Davao-stad. De organisatie deelt ook maaltijden uit aan getroffenen en helpt bij evacuaties van bewoners die hun huizen of schuilplekken moeten verlaten.