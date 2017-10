Ruim vijftig agenten gedood in hinderlaag Egyptische woestijn

Vrouwen aan de macht in Noorwegen

17:10 Nederland kan een voorbeeld nemen aan Noorwegen als het gaat om de machtspositie van vrouwen in het kabinet. Terwijl het aantal vrouwen in Rutte III opnieuw onder de maat blijft, zijn in Noorwegen de drie belangrijkste kabinetsposten in handen van een vrouw.