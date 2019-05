Ruim zeven jaar lang angstige stilte rond Ewold Horn

1 februari 2012

Vogelpreparateur Ewold Horn en collega Lorenzo Vinciguerra worden ontvoerd op Tawi Tawi terwijl ze op zoek zijn naar de zeldzame Sulu-neushoornvogel. Ook hun gids, Ivan Sarenas, wordt meegenomen, maar die ontsnapt na enkele uren.

14 augustus 2012

Ewold Horn en zijn Zwitserse vriend Vinciguerra blijken te zijn ontvoerd door de Filipijnse terreurorganisatie Abu Sayyaf. Dat maken de Filipijnse autoriteiten bekend, ruim een half jaar na de kidnap

September 2014

De Filipijnse Islamitische terreurgroep Abu Sayyaf dreigt twee gekidnapte Duitsers te doden. De naam van Ewold Horn, in handen van dezelfde groep, valt daarom weer in Nederland, na jaren van stilte. Maar over hem geen nieuws.

December 2014

Lorenzo Vinciguera, de Zwitser die samen met Ewold Horn werd ontvoerd, ontsnapt tijdens een schermutseling tussen de ontvoerders en het leger. Na zijn ontsnapping meldt Vinciguerra dat Abu Sayyaf Ewold goed behandeld. Maar Vinciguerra heeft ook zorgwekkend nieuws: Ewold is ziek en was te zwak om met Vinciguerra mee te gaan.

Begin april 2015

De andere al jaren ontvoerde Nederlander, Sjaak Rijke in Mali, wordt bevrijd. Dat vestigt meteen de aandacht ook weer op Ewold Horn, maar beide zaken staan uiteraard los van elkaar en over Horn geen nieuws.

Augustus 2015

Het Filipijnse leger weet bij een aanval op terreurgroep Abu Sayyaf twee ontvoerde kustwachten Rod Pagaling en Gringo Villaluz te bevrijden. Groeit daarmee de kans dat Horn ook vrij komt? Tegen het AD waakt Lorenzo Vinciguerra voor te veel optimisme. ,,Het is ongelooflijk hoe snel de ontvoerders zich kunnen verplaatsen.”

April 2016

De Canadese premier Justin Trudeau spreekt zijn afschuw uit over de moord op de Canadese gijzelaar John Ridsdel in de Filipijnen. Het losgeld werd ‘niet snel genoeg betaald'. De aandacht gaat daardoor ook weer uit naar Horn, maar over de Nederlander opnieuw geen nieuws.

Januari 2017

Ewold Horn is ‘onlangs’ levend en wel gezien door informanten van het Filipijnse leger, meldt een woordvoerder. En oogde zelfs ‘gezond’. De hoop dat hij eindelijk wordt bevrijd, groeit daarmee iets.

Februari 2017

Op de Filipijnen geeft Abu Sayyaf een video vrij, die de onthoofding van een Duitse gijzelaar zou tonen. De man (70) werd in november ontvoerd. Dat leidt tot afschuw en nieuwe zorgen over Ewold Horn

Februari 2017

De dochter van Ewold Horn, Zippora, geeft een interview aan dagblad Trouw. In haar verhaal klinkt kritiek door over de totale stilte rond haar vader. ,,Er is amper aandacht voor de zaak in Nederland. Nooit werd een Kamervraag over hem gesteld. Hoe komt dat?”

December 2017

Het Filipijnse leger begint een grootscheeps offensief om zeven ontvoerde buitenlanders, onder wie Nederlander Ewold Horn, te bevrijden. Het leger gelooft dat hij nog in leven is.

Begin 2019

Er is eindelijk enige serieuze hoop op vrijlating van Ewold Horn. Het Filipijnse leger blijkt met kidnappers te onderhandelen. Die groep kidnappers blijkt deze week een ander slachtoffer, de Filipijnse burgemeesterszoon Jelster ‘Jed’ Quimbo, te hebben vrijgelaten. En die zegt dat de kidnappers bereid zijn Ewold vrij te laten.

April 2019

In het Filipijnse nieuws verschijnen berichten over gevechten tussen Abu Sayyaf en het leger, waarbij Horn weer levend is gezien.