'Ruime meerderheid Chilenen stemt voor wijziging Pinochets grondwet'

Observatie­team volgde Syriër die Duitser doodstak in Dresden, politiek verontwaar­digd

22 oktober De afgewezen asielzoeker uit Syrië (20) die twee weken geleden in Dresden zou hebben ingestoken op twee Duitse toeristen van wie er een overleed, werd gevolgd door een observatieteam. Dat maakten politie en justitie vanmiddag bekend. Het nieuws veroorzaakt politieke verontwaardiging en een discussie over de vraag of het drama voorkomen had kunnen worden en of het uitzettingsverbod herzien moet worden.