Run op Oekraïense oorlogspostzegels, gekartelde wapenfeiten razend populair

Het Oekraïense leger hult zich in zwijgen over de aanval. Tegelijkertijd heeft de Oekraïense staatspostdienst vrijdag een razend populaire oorlogspostzegel uitgegeven, ter herdenking van de explosie op de Krimbrug.

In diverse Oekraïense steden staan inwoners in de rij voor de nieuwe zegel. Er zitten dan ook emoties aan vast. De klap op de ‘brug van Poetin’ - die het in 2014 door Rusland geannexeerde schiereiland verbindt met het Russische vasteland - leidde begin vorige maand tot nationale trots in het belegerde land - al volgde daarop wel onmiddellijk het verdriet om de slachtoffers van Russische vergeldingsbombardementen.

De nieuwe oorlogszegel is ontworpen door kunstenaar Joeri Sjopoval en combineert een beeld van de verwrongen brug met een beroemde scène uit de film Titanic, waarin Leonardo di Caprio en Kate Winslet op de boeg staan. Voor Oekraïners een plagende verwijzing naar beweringen van Rusland dat de brug ‘onzinkbaar’ was. Volgens de baas van de het staatspostbedrijf laat de zegel ook ‘de titaanse inspanningen zien van ons volk en de strijdkrachten'.

Verzamelaars

Oekraïners zijn van oudsher postzegelverzamelaars, net als Russen. Sinds het begin van de oorlog worden er ondanks alles steeds speciale postzegels uitgegeven, vooral bij belangrijke wapenfeiten. De eerste in die reeks verscheen nog in een beperkte oplage en toonde een Oekraïense soldaat die zijn middelvinger opsteekt naar het Russische vlaggenschip Moskva. Dat zonk in de Zwarte Zee - volgens Rusland als gevolg van een ongelukje aan boord.

Volledig scherm Een man passeert een reclame voor de nieuwe zegel voor de explosie op de Krimbrug. © REUTERS

Populair

Volgens militaire specialisten werd de Moskwa wel degelijk door een Oekraïense raket getroffen. Het Russische verlies zorgde voor een enorme opsteker onder de Oekraïense troepen, op een moment dat die wel wat positief nieuws konden gebruiken. De postzegel werd dan ook razend populair, in heel het land. Ook door de opdruk van de slogan ‘Russian warship, go fuck yourself!’. Die woorden werden voor het eerst uitgesproken door Roman Hrybov, toen een Russisch oorlogsschip hem en zijn mannen sommeerde zich over te geven op het sindsdien ook wereldberoemde Slangeneiland, uren nadat Poetin de invasie had bevolen. De woorden van Hrybov gingen viraal en werden daarna ook een soort strijdkreet voor de Oekraïners. De eerste editie van de Moskva-zegel wordt momenteel al verhandeld op internet voor honderden dollars.

Tractor

Een andere populaire oorlogszegel toont een aquarel van een Oekraïense tractor die een Russische tank wegsleept. Een verwijzing naar de vele verlaten, al dan niet kapotgeschoten, Russische tanks die bij de herovering van gebieden rond Charkov door ondernemende Oekraïense boeren werden ‘onteigend’ en van het slagveld gesleept. ‘Deze tractor, die kapot materieel van de vijand vervoert om te worden gerepareerd en in gebruik te nemen door ons leger, is een allegorie van hoe iedere Oekraïner alles doet wat in zijn macht ligt, naar beste vermogen, om onze overwinning dichterbij te brengen’’, zei Anastasia Bondarets, de ontwerpster van de zegel.

Volledig scherm Oorlogszegels: opsteker voor Oekraïne © rv

‘Hels en heroïsch’

De vraag naar de zegels is groot, ook internationaal. De Russisch Amerikaanse schrijver Vladislav Davidzon schreef erover in The Washington Examiner. ,,Door er vroeg bij te zijn en lang genoeg in de rij te staan, kan men een eerste editie aanschaffen die is gemarkeerd als geplaatst op de eerste dag van uitgifte. Zo kreeg ik een herinnering aan een hels en heroïsch moment in de Oekraïense nationale geschiedenis.’’

Oekraïne heeft deze week liefst zeven miljoen Krimbrug-zegels gedrukt, die verkrijgbaar zijn bij alle Ukrposhta-postkantoren. De geperforeerde rand van de postzegel heeft een afbeelding van een blauw verkeersbord met de Krimbrug in het Russisch, en in rood gemarkeerd het Oekraïense woord voor ‘toegift’. Overigens zou verkoop van de speciale en veelgevraagde postzegels vanaf de eerste dag zijn gekenmerkt door corruptie. Medewerkers van ‘Ukrposhta’ zijn beschuldigd van het opzettelijk achterhouden van postzegels om ze straks voor veel meer te kunnen verkopen.