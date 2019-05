Rus draait volledig door, probeert medepassagier te wurgen en overlijdt zelf kort na landing

De vlucht was net vertrokken vanaf luchthaven Domodedovo in Moskou toen een passagier op vlucht WZ-307 helemaal doordraaide. Ooggetuigen meldden dat de passagier meteen voor paniek zorgde door in het vliegtuig te roepen dat de piloten in slaap waren gevallen en dat iedereen dood zou gaan. Vervolgens zou de man geprobeerd hebben een vrouwelijke medepassagier te wurgen. Ook sloeg hij in op een andere passagier met een mobiele telefoon.

Vastgebonden aan stoel

Het explosieve gedrag van de 32-jarige passagier veroorzaakte aan boord een vechtpartij met andere inzittenden. Die wisten hem uiteindelijk te overmeesteren en vast te binden aan zijn stoel. De piloten van de Airbus type 320 besloten na een vlucht van iets meer dan een kwartier terug te keren naar de luchthaven van Moskou. Alles bij elkaar duurde de chaotische vlucht veertig minuten.

Op onderstaande beelden is te zien dat een stewardess van Red Wings Airlines zich over de man ontfermt kort voordat de politie het toestel binnenstapt.

In een andere video die op diverse Russische nieuwssites verscheen vertelt een passagier over de traumatische vlucht. Terwijl Daria Belikova nog in het bewuste vliegtuig zit vertelt ze over de gebeurtenis. ,,Er werd een man helemaal gek hier. Hij heeft een vrouw geslagen, ze hebben hem nu vastgebonden.’’ De jonge vrouw vertelt verder in de video dat hij nog meer dingen schreeuwde en een man heeft geslagen die naast hem zat. Een andere man oppert in de video om de passagier uit het vliegtuig te gooien met een parachute.

Hartstilstand