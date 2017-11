Rusland bouwt hek tussen de Krim en Oekraïne

De ongeveer 2 meter hoge afzetting moet volgende zomer klaar zijn. Deze loopt langs een 50 kilometer lang gedeelte van de grens. De kosten van het project worden geschat op ruim 2,8 miljoen euro.



Het is niet het eerste bouwproject in de regio. De Russische president Vladimir Poetin gaf direct na de annexatie van de Krim in maart 2014 al aan dat hij een brug wilde laten bouwen over de Straat van Kertsj, de zeestraat die de Zwarte Zee verbindt met de Zee van Azov. Met de brug wilPoetin zijn greep op het eiland versterken, zeer tegen de zin van Europa en de VS. Bij de bouw ervan zouden internationale sancties zijn ontweken, onder meer door Nederlandse bedrijven.