Rusland dendert op coronacatastrofe af: ‘Vervallen weer in dezelfde fout als vorig jaar’

Amerikaan­se gezant voor Afghanis­tan stapt op

19 oktober De speciale gezant van de Verenigde Staten in Afghanistan, Zalmay Khalilzad, is enkele weken na de chaotische terugtrekking van de Amerikanen uit het land, opgestapt. De 70-jarige diplomaat maakte zijn vertrek maandag bekend op de zender al-Jazeera, wat kort daarna werd bevestigd door het ministerie van Buitenlandse Zaken in Washington.