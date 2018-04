Rusland: elke Amerikaanse raket wordt neergehaald

Niemand in Syrië twijfelt nog aan een vergeldingsaanval na de snoeiharde taal van president Trump en andere westerse regeringsleiders. Volgens hen heeft de Syrische dictator Basher al-Assad wederom een grens overschreden, nu alles erop wijst dat hij in Douma chemische wapens heeft ingezet. Daarbij vielen ten minste 40 doden.

Vergelding

De Syrische strijdkrachten en hun bondgenoten bereiden zich in allerijl voor op een westerse vergeldingsactie. Vooral op de luchtmachtsbases van het regime zijn maatregelen genomen. Ook Iraanse strijders en eenheden van de Libanese Hezbollah evacueren stellingen die mogelijk een doelwit zouden kunnen zijn. Het gaat onder meer om posities nabij de Iraakse grens, in Boukamal.

De VS en Rusland staan lijnrecht tegenover elkaar in de kwestie. De verwachting is dat een vergeldingsaanval Syrië in vuur en vlam zal zetten en de spanningen in de regio flink zal opvoeren. Trump wil die prijs betalen omdat 'het gebruik van chemische wapens niet ongestraft mag blijven'. Ook de Russische president Poetin, bondgenoot van Syrië, is daar verantwoordelijk voor, aldus Trump. ,,Iedereen zal een prijs betalen voor deze barbaarse daden. Ook hij.''