Rusland en Belarus tonen militaire spierballen bij grens, Britse soldaten helpen Polen

Voor de derde keer deze week hielden Belarus en Rusland een militaire oefening in het grensgebied. De bevriende buurlanden trainden met parachutisten. Dat had volgens het Belarussische ministerie van Defensie te maken met de ‘opbouw van militaire activiteiten’ in dat gebied.

Bij de oefening kwamen twee Russische militairen om het leven. Hun parachute ging niet open door de sterke wind.

De humanitaire en geopolitieke crisis dreigt verder te escaleren. De ruim tweeduizend migranten die op de grens klem zitten, zijn een speelbal van het regime van de Belarussische leider Aleksandr Loekasjenko, die uit vergelding voor Europese sancties de loper heeft uitgelegd voor migranten.

Volledig scherm Parachutisten worden bij de grens gedropt © AP

De oefening van Rusland en Belarus was volgens Poolse media in de buurt van een groot migrantenkamp. Polen probeert de migranten te weren met een hek, politiemensen, grenswachten en minstens 15.000 militairen.

Britse troepen

Het Britse leger heeft een kleine eenheid naar Navo-bondgenoot Polen gestuurd om te helpen aan de grens met Belarus. De troepen gaan kijken of het hekwerk aan de grens met Belarus kan worden opgeknapt of versterkt, schrijft de krant The Guardian.

Volledig scherm Poolse militairen bewaken de grens. © EPA

De eenheid bestaat uit een tiental militairen. Ze blijven naar verwachting enkele dagen. De missie draait volgens het Britse ministerie van Defensie vooral om technische ondersteuning. Er zouden geen plannen zijn om militairen uit het Verenigd Koninkrijk ook politietaken te laten uitvoeren bij de grens.

Quote Britse soldaten sturen om meer grenshek­ken te plaatsen, getuigt van een schokkende minachting van mensenle­vens Steve Valdez-Symonds, Amnesty International UK

De Britse hulp wordt door Amnesty International scherp veroordeeld. ,,Britse soldaten sturen om meer grenshekken te plaatsen in plaats van te voorzien in de behoeften van mensen die aan die grenzen sterven, getuigt van een schokkende minachting van zowel mensenlevens als het recht van mensen om asiel aan te vragen”, zegt Steve Valdez-Symonds, directeur van Amnesty International UK. ,,Dit is al een humanitaire ramp die elke betrokken regering blijft negeren, terwijl het vreselijke lijden van de getroffen mensen verergert.”

Volledig scherm Het Rode Kruis van Belarus deelt voedsel uit aan migranten. © EPA

Impasse

De crisis, die volgens de Navo en de Europese Unie veroorzaakt is door president Loekasjenko, raakt zo verder in een impasse. De Navo houdt de oefeningen van Rusland en Belarus nauwlettend in de gaten, vanwege eventuele provocatie of escalatie. Navo-bondgenoten roepen Belarus op deze acties te stoppen, mensenrechten en fundamentele vrijheden te respecteren en zich te houden aan internationaal recht.

De migranten kunnen geen kant op. Hun omstandigheden zijn volgens de Verenigde Naties ‘catastrofaal’. Er is sprake van honger en onderkoeling in ijskoude bossen en geïmproviseerde tentenkampen. Bij het uitdelen van hulpgoederen braken zelfs gevechten uit.

Verdedigen

Rusland, de grootste (en belangrijkste) politieke en economische partner van Belarus, blijft de aanpak van de grenscrisis door Minsk verdedigen en ontkent ook elke betrokkenheid.

Woensdag en donderdag gaf Rusland al blijk van de steun door met twee supersonische Russische bommenwerpers door het luchtruim van Belarus te vliegen. De vliegtuigen, die over nucleaire capaciteiten beschikken, maakten volgens het Russische ministerie van Defensie deel uit van een oefening.

De crisis dreigt verder te escaleren nu de EU Belarus volgende week nieuwe sancties in het vooruitzicht heeft gesteld. De Russische president Poetin wil dat de Europese Unie in gesprek gaat met Belarus om de zaak tot een oplossing te brengen. De Europese Commissie is er intussen in geslaagd landen als Irak en Turkije ertoe te bewegen geen nieuwe mensen naar Belarus te brengen.

Bekijk onze nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: