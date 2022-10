Rusland houdt acht verdachten aan voor explosie Krimbrug, onder wie 5 Russen

Ajax-supporter neergesto­ken in Napels

Een supporter van Ajax is maandagavond neergestoken vlak voor zijn hotel in Napels. Hij heeft zich in een ziekenhuis laten behandelen en volgens een woordvoerder van de club uit Amsterdam maakt hij het naar omstandigheden goed. De verwachting is dat hij het uitduel van woensdag van zijn club tegen Napoli in de Champions League kan bijwonen.

11 oktober