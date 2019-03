Rusland kondigt torenhoge boetes aan voor beledigen van land en politici

anti-vaccinaties 18-jarige Ethan voert strijd tegen mazelenepi­de­mie VS

19:45 De VS kampt met zó veel gevallen van mazelen, dat de roep om verplicht vaccineren steeds luider word. Ethan Lindenberger, een 18-jarige scholier gaat voorop in de strijd. Hij liet zich op zijn verjaardag inenten tegen alles wat zijn ouders in zijn jeugd hadden geweigerd.