Rusland laat eerste groep walvissen vrij na internationale kritiek

Dierenhandelaars hadden in oktober 2018 zo’n honderd orka’s en tuimelaars gevangen in de Zee van Ochotsk om ze aan aquariums en dolfinariums te verkopen. Met name in China zijn orka- en dolfijnenshows erg populair. De zoogdieren werden in een baai vlak bij het plaatsje Nachodka, aan de uiterste oostkant van Rusland, in gevangenschap gehouden.



Een internationale groep van meer dan dertig wetenschappers luidde in maart al de noodklok over de in gevangenschap zittende orka’s en tuimelaars. Ze riepen de Russische president Vladimir Poetin op actie te ondernemen voor de bevrijding van de dieren. De conditie van de dieren zou slecht zijn. Een aantal was toen al verdwenen, mogelijk gestorven.



Ook actrice Pamela Anderson mengde zich in de discussie. Ze publiceerde een open brief waarin ze president Poetin om hulp vroeg. Acteur Leonardo DiCaprio deelde op sociale media een petitie waarin werd opgeroepen de dieren vrij te laten.