Rusland naar de stembus: ‘Einde van het bewind is nabij, wij zijn met 145 miljoen’

Meisje vindt op Hawaï fles met briefje dat 37 jaar geleden vanuit Japan was verstuurd

10:03 Een 9-jarig meisje heeft in juni op het strand in Hawaï een fles met een briefje gevonden dat 37 jaar eerder vanuit Japan was verstuurd door een middelbare school om onderzoek te doen naar zeestromingen. De afstand tussen Hawaï en de Japanse kust is zo’n 6000 kilometer.