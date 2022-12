Rusland negeert OPEC+ en verbiedt levering olie aan landen met prijsplafondmaatregel

Rusland levert per 1 februari niet langer olie aan landen die zich houden aan het prijsplafond van Russische Oeral-olie. President Vladimir Poetin heeft een decreet getekend dat dat verbiedt. Hij heeft dat gedaan zonder overleg met de olieproducerende landen (OPEC+).

Het verbod geldt voor de levering van olie aan zowel bedrijven als particulieren, indien de handelscontracten ‘direct of indirect voorzien in het gebruik van een prijsplafondmechanisme’.

Het decreet voorziet ook in een verbod op de levering van aardolieproducten, maar de Russische regering moet daarvoor nog een datum van ingang bepalen. De EU, de G7 en Australië stellen per 1 februari een invoerverbod in voor Russische olieproducten.

Vergelding

De sanctie die Rusland nu afkondigt, is een vergelding voor het prijsplafond van 60 dollar per vat Oeral-olie dat de EU, de G7 en Australië op 19 december invoerden.

Op 5 december werd in die landen al een invoerverbod op Russische ruwe olie van kracht, mits die over zee wordt aangevoerd. Het verbod en prijsplafond gelden op hun beurt als een straf voor de Russische inval in Oekraïne.

Over deze nieuwe maatregel heeft Rusland geen overleg gehad met OPEC+, de olieproducerende landen en bondgenoten. Dat zegt Kremlin-woordvoerder Dmitri Peskov woensdag in een toelichting. Volgens Peskom is het een soeverein recht van Rusland om naar eigen inzicht te reageren op dergelijke ‘illegale maatregelen’ , zoals het Rusland het prijsplafond beschouwt.

Zeer goedkoop

Gasanalist Michaïl Kroetichin zei op de Russische radiozender Kommersant FM dat het verbod van Rusland weinig zal uitrichten, omdat de prijs van Oeral-olie al een maand lang onder de 60 dollar ligt. ,,Zelfs zonder plafond wordt Russische olie zeer goedkoop verkocht. Er is nog geen enkele partij brandstof die ergens over zee zou zijn gegaan tegen een prijs hoger dan 58 dollar.’’

Volgens Kroetichin zijn de prijzen zo laag doordat - vanwege het prijsplafond - voor alle kopers van Oeral de risico’s zijn toegenomen. Verzekering en transport zijn in prijs gestegen, doordat Europese bedrijven niet langer tankers met Russische olie op weg kunnen sturen.

‘Bedreigt de wereldgemeenschap’

De Russische minister Aleksandr Novak van energiezaken zei vrijdag nog dat de maximale prijs die de Europese Unie, de G7 en Australië hebben ingevoerd Rusland nauwelijks zal deren. ,,Begin volgend jaar hebben we mogelijk een reductie van ergens tussen de 500.000 en 700.000 vaten per dag. Voor ons is dat zo’n 5 tot 7 procent.’’ Afgelopen week meldde persbureau Bloomberg evenwel dat Rusland sinds het begin van de boycot al meer dan 54 procent aan olie-export heeft zien verdwijnen.

Poetin veroordeelde het prijsplafond tijdens een persconferentie. Hij stelde dat het de hele wereldgemeenschap bedreigt. ,,Dit is de weg naar de vernietiging van de wereldwijde energie. Er kan een moment komen waarop de industrie de markt niet langer van het vereiste volume aan producten zal voorzien’’, waarschuwde de Russische leider. ,,Dan zullen de prijzen omhoogschieten en degenen (het Westen, red.) die deze instrumenten proberen te introduceren pijn doen.’’

Flinke dreun

Het prijsplafond zou voor de Russische economie op papier een flinke dreun kunnen betekenen, omdat de export van olie voor Rusland nog veel belangrijker is dan gas. Moskou is echter vol vertrouwen dat het de olie die eerder naar Europa ging in de toekomst kan afzetten in landen als India en China.

Persbureau Reuters meldde donderdag op basis van gesprekken met oliehandelaren evenwel dat Rusland er nog niet in is geslaagd zijn olie-uitvoer van Europa naar onder meer Azië te verleggen. Het zou niet genoeg schepen hebben kunnen vinden. Daardoor zal de uitvoer van Russische ruwe olie uit de Baltische zeehavens deze maand mogelijk met 20 procent dalen.

