Rusland pakt verdachte aanslag Sint-Petersburg

Bij de aanslag met een spijkerbom in een supermarkt raakten dertien mensen gewond. De verdachte zou de aanslag hebben gepland en uitgevoerd. De FSB heeft geen details verstrekt over de identiteit of de woonplaats van de verdachte. ,,De verdachte is overgedragen aan de Russische onderzoekscommissie voor verdere procedures", meldt de FSB in een verklaring. De verdachte wordt inmiddels ondervraagd.

Rusland is regelmatig doelwit van aanvallen van islamitische militante groepen. In april pleegden islamitische terroristen een bomaanslag in de metro van Sint-Petersburg. Daardoor vielen vijftien doden. Die aanval werd geclaimd door een militante groepering die zei dat de zelfmoordterrorist in opdracht van al-Qaeda handelde. De Russische politie arresteerde verscheidene verdachten uit voornamelijk moslimstaten in het voormalige Sovjetgebied in Centraal-Azië.