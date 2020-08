‘Rusland registreert als eerste ter wereld vaccin tegen coronavirus’

Het vaccin is ontwikkeld door het Gamaleja-instituut voor epidemiologie en microbiologie in Moskou. Dat zal het samen met de Russische biofarmaceut Binnopharm in productie brengen. Minister Michaïl Moerasjko van Volksgezondheid zei dat op brede schaal voorbereidingen worden getroffen voor massaproductie van het vaccin.

De minister verklaarde ook dat al een aantal landen interesse heeft getoond in het vaccin. De toediening van de entstof in Rusland zal volgens de bewindsman in verschillende fasen verlopen. Eerst krijgen mensen die met coronageïnfecteerden werken het vaccin ingespoten. Daarnaast ook ouderen en leraren.

‘Uitsluitend vrijwillig’

Poetin verklaarde tijdens de kabinetsbijeenkomst te hopen dat ‘Rusland in de nabije toekomst een massaproductie van het coronavirusvaccin zal lanceren’. Hij benadrukte dat vaccinatie ‘uitsluitend vrijwillig’ moet zijn.

Quote We moeten degenen die deze eerste stap hebben gezet dankbaar zijn Vladimir Poetin, president Rusland ,,Ik weet dat het werk aan dit soort vaccins in andere Russische instellingen wordt voortgezet. Ik wens alle specialisten veel succes. We moeten degenen die deze eerste stap – erg belangrijk voor Rusland en voor de hele wereld – hebben gezet dankbaar zijn”, zei de president.



Hij verklaarde dat het vaccin zorgt voor een ‘stabiele immuniteit’ en zei zelfs dat een van zijn dochters het vaccin heeft gehad. ,,Het heeft alle noodzakelijke tests doorstaan’’, zei Poetin. Moerasjko beaamde dat en zei dat het vaccin ‘uiterst werkzaam en veilig’ is. ,,Alle vrijwilligers hebben hoge antilichaamwaarden tegen Covid-19. Tegelijkertijd heeft geen van hen ernstige complicaties ondervonden bij het testen’’, zei Moerasjko.

‘Nog niet afgerond’

Een Russische onderminister meldde in juli al in een interview met een weekblad dat er geslaagde (vrijwillige) testen waren uitgevoerd op militairen. Het Russische ministerie van Volksgezondheid reageerde toen gereserveerd op de uitlatingen en zei dat het testtraject nog niet was afgerond.

In Rusland lopen er in totaal een kleine vijftig projecten om een entstof tegen Covid-19 te ontwikkelen. Leidend daarbij zijn de Setsjenovski-universiteit en het Gamaleja-instituut. Critici maken zich zorgen over de veiligheid en effectiviteit van het vaccin. Rusland heeft nog geen wetenschappelijke data gepubliceerd.

