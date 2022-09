Rusland sluit Nordstream-gasverbinding naar Europa: ‘Olielek gevonden’

De Nordstream-pijpleiding zou zaterdag na onderhoud weer heropend worden. Volgens Gazprom is er echter een lek ontdekt tijdens onderhoudswerkzaamheden die het samen met het Duitse Siemens aan het Portovaya-compressorstation uitvoerde. Het staatsbedrijf heeft daarop alle gasexporten naar Europa gestaakt. Het olielek is enkel te verhelpen in een gespecialiseerde reparatiewerkplaats, claimt Gazprom.

,,Volgens informatie van Siemens is het volledig verhelpen van de olielekkage bij deze motoren enkel mogelijk in een gespecialiseerde reparatiewerkplaats”, schrijft Gazprom. Het bedrijf stelt een brief over de bevindingen te hebben gestuurd naar Christian Bruch, de Duitse ceo van Siemens Energy.

De circa 1200 kilometer lange Nordstream I-pijpleiding loopt ter hoogte van Sint Petersburg via de Baltische Zee naar Duitsland. De verbinding is in 2011 geopend en kan op maximaal vermogen jaarlijks 55 miljard kubieke meter Russisch gas naar Europa transporteren.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Lagere leveranties

Het is niet de eerste keer dat Rusland het gastransport via Nordstream I heeft stilgelegd. Eerder gebeurde dat tien dagen in juli, volgens Gazprom was dat nodig vanwege onderhoud.

Volgens Europa en het Westen gebruikt Rusland de gasverbinding om druk te zetten op West-Europa. Sinds de Russen op 24 februari Oekraïne binnenvielen heeft Gazprom de leveranties fors verlaagd. Afgelopen periode draaide Nordstream op slechts een vijfde van zijn normale capaciteit.

Volledig scherm De Nordstream I-pijpleiding uit 2011. Inmiddels is er ook een Nordstream 2 aangelegd, maar de verbinding is nog niet in gebruik genomen.

Bekijk hier onze video’s over de energiecrisis: