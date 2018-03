Rusland streeft naar 'gelijkheid' en zet nog eens ruim 50 Britse diplomaten uit

Wekkergate tikt door: digitale klokken lopen nog steeds achter

9:49 Talloze Europese wekkers en alarmklokken bleken, sinds januari, zo'n zes minuten achter te lopen. Het euvel werd veroorzaakt door een ruzie tussen Servië en Kosovo. Hierdoor waren de elektriciteitsnetten tussen de landen niet in balans, wat in 25 landen voor een afwijking in de frequentie zorgde. Bijna een maand later had het probleem uit de wereld moeten zijn, maar de praktijk is anders.