Rusland trekt banden Belarus aan, mogelijk confederatie tussen de twee

Volgens de Russische president kan er vrijdag overeenstemming zijn over een confederatie. Dit zou betekenen dat bestuurlijk nauwer wordt samengewerkt in een statenverband. In Belarus heerst bij tegenstanders de vrees dat de onafhankelijkheid daardoor zou verdwijnen. Poetin maakte nog een voorbehoud. ,,Eerst moet de economische basis zijn gelegd voordat we verdergaan op het politieke spoor.”

In het krijt

Belarus en Rusland praten al jaren over hoe nauw de relatie tussen de landen moet zijn, maar Loekasjenko is door zijn internationale isolatie volledig op Moskou aangewezen. Poetin zegde nieuwe leningen toe van tussen de 630 en 640 miljoen dollar aan de buur die al fors in het krijt staat. Een gemeenschappelijke munt is volgens hem niet aan de orde. Loekasjenko moest zich bij eerdere leningen in bochten wringen om het geld, genoteerd in Russische roebels, los te krijgen. De twee hebben elkaar dit jaar al vijf keer ontmoet.