Rusland zou valsspelen bij ontwikkeling vaccin, maar kritiek maakt plaats voor kooplust

Is het Spoet­nik-vac­cin een serieuze optie voor Nederland? ‘Dit vaccin is klaar en safe’

7 februari Opeens lijken we in Nederland erg geïnteresseerd in het Russische vaccin tegen corona. Volgens Derk Sauer, ondernemer in Rusland, zouden we met de aanschaf van het middel zelfs oppositieleider Navalny kunnen steunen.