Ruslandkenner Kox (SP) wordt Parlementsvoorzitter in Straatsburg

Voor de derde keer sinds haar oprichting in 1949 krijgt de parlementaire assemblee van de Raad van Europa in Straatsburg een Nederlandse voorzitter: SP-Senator Tiny Kox (68). Kox wordt op 24 januari bij acclamatie gekozen en blijft daarna in principe twee jaar aan.

Hij wordt na Hans de Koster (VVD, 1978/81) en René van der Linden (CDA, 2005/08) de derde Nederlander in die functie. De assemblee, niet te verwarren met het Europese Parlement, telt 318 leden – Eerste en Tweede Kamerleden – uit 47 landen en komt vijf keer per jaar bijeen.

Haar grote belang is dat ook ‘lastige’ landen als Turkije en Rusland er lid van zijn. Kox treedt aan op een cruciaal moment. Juist gisteren besloten de ministers van de Raad van Europa tot een inbreukprocedure tegen Turkije, omdat het weigert Erdogan-criticus Osman Kavala vrij te laten. Rusland zou op het punt staan Oekraïne – eveneens lid van de Raad van Europa - binnen te vallen.

Kox, een pur sang bruggenbouwer met een telefoon vol met zowel Russische als Turkse contacten, weet wat hem te doen staat. ,,Juist op momenten dat er conflicten dreigen is diplomatie, ook interparlementaire diplomatie, van levensbelang”, is zijn credo. Hijzelf investeert daarin al sinds 2003, en vindt het beangstigend dat anderen dat zo weinig doen.

Quote De afgelopen decennia zijn veel te veel kanalen verstopt geraakt. Dat is heel slecht, want als er niet wordt gepraat is de kans dat er wordt geschoten des te groter Tiny Kox (SP)

De bruggen tussen de Navo en Moskou zijn al een tijd geleden opgeblazen, die tussen Europa en Moskou grotendeels ook. ,,De afgelopen decennia zijn veel te veel kanalen verstopt geraakt. Dat is heel slecht, want als er niet wordt gepraat is de kans dat er wordt geschoten des te groter. Des te belangrijker dat wij als Raad van Europa onze kanalen wel openhouden. Als er voor onze organisatie ooit een reden was om te bestaan, dan nu.”

Modus

Welke kant het met Rusland uitgaat, durft ook Ruslandkenner Kox niet te zeggen. ,,Ik vraag me soms af of ze het in het Kremlin wel weten.” Turkije is duidelijker. ,,Met deze nieuwe inbreukprocedure, de tweede in de geschiedenis van de Raad, staat Ankara voor de keus: plooien, of nog verder naar de uitgang. Uiteindelijk kan een land dat zich niet aan de afgesproken rechtsorde houdt niet blijven, maar meestal wordt er wel een modus gevonden.”

Dat zal nodig zijn, want de Raad van Europa vroeg gisteren ook weer opnieuw om de onmiddellijke vrijlating van Selahattin Demirtas, een andere Erdogan-opposant. Kox: ,,Als daar niks gebeurt staan we over drie maanden met hem net zover als met Kavala. Ik hoop dat het gezonde verstand zegeviert. Voor Turkije is het heel belangrijk om een Raad van Europa-stempel te houden. Als je dat kwijtraakt, is het toch een beetje alsof je uit de beschaafde wereld wordt gezet. Dat kan het land zich niet permitteren.”

Toekomst

Voor de Raad van Europa zelf, en voor zijn assemblee, ziet Kox alleen maar steeds meer toekomst. In Midden- en Oost-Europa hebben ze al lang een naam en faam, maar ook in West-Europa winnen ze aan gezag. ,,De terugval in democratische signatuur van sommige EU-lidstaten, en de moeite die Brussel heeft om dat te corrigeren, maken dat ze ook van daaruit al snel naar ons kijken”, aldus de SP’er.

En verder blijft de kracht van de Straatsburgse instelling dat zij pan-Europees is. Iedereen is lid, alleen Belarus en Vaticaanstad ontbreken. Belarus ‘is niet echt bezig zich te kwalificeren’, zegt Kox met een understatement, Vaticaanstad is geassocieerd en daarbij zal het wel blijven. Het ministaatje heeft sowieso geen parlement en dus ook geen parlementariërs ter afvaardiging.

Kox wordt formeel gekozen op 24 januari, tijdens de eerstvolgende zitting van de assemblee, die driemaandelijks bijeenkomt in de oude vergaderzaal van het Europese Parlement. Sinds 2008 rouleert het voorzitterschap langs alle politieke groepen, die van Kox is nu aan de beurt, en hij is de enige kandidaat, met kracht door zijn politieke familie naar voren geschoven. Maar hij ligt ook uitstekend bij parlementsleden die rechtser in het leven staan. Kox: ,,Dat ik er de langstzittende Nederlander ben, zal daar wel mee te maken hebben. Ik ben in de senaat in Nederland ook al de nestor. En thuis, niet te vergeten, maar daar is mijn benoeming al rond.”

