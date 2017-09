Russen bestoken SDF-troepen bij Syrische stad Deir al-Zor

Slender Man-meisje na steekpartij door jury geestesziek verklaard

22:44 De Amerikaanse Annisa Weier was pas 12 toen ze een evenzo oud klasgenootje meerdere keren stak. Ze deed dat samen met een vriendinnetje 'in opdracht van de Slender Man', een fictief horrorfiguur. Weier is nu door een jury geestesziek verklaard. De tiener gaf in augustus al toe schuldig te zijn.