Russen erkennen nu toch raketaanval op haven Odessa

De vele negatieve reacties op de timing van de aanval heeft Rusland tot uiteenlopende verklaringen geïnspireerd. De internationale verontwaardiging groeide omdat de raketaanval kwam, daags na een met grote moeite door Turkije en de VN tot stand gebrachte ‘graanovereenkomst’ tussen Rusland en Oekraïne. Die deal moet het mogelijk moet maken om vooral vanuit Odessa weer Oekraïens graan per schip naar de wereldmarkt te vervoeren. De twee strijdende partijen zijn samen goed voor circa een derde van de wereldproductie van graan. In Oekraïense havens ligt zeker 20 miljoen ton op verscheping te wachten. De oorlog drijft de voedselprijzen op en veroorzaakt voedseltekorten. Miljoenen mensen in met name Afrikaanse landen zijn voor hun overleven afhankelijk van dat graan.

Zaterdag ontkende Rusland nog tegenover bemiddelaar Turkije dat het betrokken was bij de laatste raketaanvallen op de haven van Odessa: ,,De Russen vertelden ons dat ze absoluut niets met deze aanval te maken hadden en dat ze de kwestie zeer nauwkeurig bestudeerden”, verzekerde de Turkse minister van Defensie Hulusi Akar.

De Oekraïense president Volodimir Zelenski veroordeelde de Russische raketaanval meteen als ‘duidelijke Russische barbaarsheid’ en een lange neus van Poetin naar de onderhandelaars’. Volgens Oekraïense woordvoerders had Vladimir Poetin in het ‘gezicht gespuugd’ van de VN en Turkije en was uitvoering van het zo moeizaam gesloten ‘graanakkoord’ nu mogelijk weer ‘gecompromitteerd’. In zijn reguliere videoboodschap zei president Zelenski zaterdagavond dat de aanval duidelijk maakt Oekraïne wapens te geven ‘die nodig zijn voor de overwinning’. Hij bedoelde met name luchtafweer tegen Russische raketten.

Luchtafweergeschut

Volgens de Oekraïners troffen twee raketten het havengebied van Odessa en werden twee andere door luchtafweergeschut neergeschoten voordat ze hun doel bereikten. Rusland wist eerst van niets. Maar vandaag bevestigde de woordvoerster van de Russische diplomatie dat er wel degelijk raketten werden afgeschoten op Odessa maar dat die ‘militaire infrastructuur hadden vernietigd’. ,,Kalibr-raketten vernietigden de militaire infrastructuur in de haven van Odessa, met een zeer nauwkeurige aanval,” aldus woordvoerster Maria Zakharova op haar Telegram-account. Ze gaf overigens geen toelichting of bewijs voor haar verhaal.

De overeenkomst die vrijdag in Istanbul tussen Rusland en Oekraïne is ondertekend, voorziet in het bijzonder in de totstandbrenging van ‘veilige corridors’ om de graancirculatie in de Zwarte Zee weer mogelijk te maken. En om koopvaardijschepen die Moskou en Kiev verbinden ‘niet aan te vallen’, aldus een ambtenaar van de Verenigde Naties. Ondertussen zet Turkije zijn bemiddelingsinspanningen voort. Het coördinatieteam van de VN, Oekraïne, Rusland en gastland Turkije voor het uitvoeren van de ‘graandeal’, komt volgens Turkse media in de campus van de Nationale Defensie-universiteit, circa 7 kilometer ten noorden van het centrum van Istanbul. Het coördinatiecentrum, het ‘graanbureau’, staat straks onder leiding van een Turkse admiraal. Er zouden in totaal twintig gedelegeerden komen te werken. Een aantal zou al onderweg zijn naar Istanbul.

Er zal alleen in noodsituaties contact nodig zijn tussen Oekraïners en Russen, die gescheiden van elkaar werken. Het centrum kan binnenkort operationeel zijn, volgens informatie van de Turkse krant Hurriyet.

Volledig scherm Rusland erkent dat het de haven van Odessa met raketten heeft bestookt. © Videostill