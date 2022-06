Russen kunnen weer naar een McDonald's: zonder de gele ‘M’ maar met dezelfde menu's

In Moskou en omgeving gaan vandaag vijftien Mac-filialen weer open, nadat de Amerikaanse fastfoodketen zijn Russische activiteiten verkocht vanwege de oorlog in Oekraïne en de sancties tegen Rusland. Op het menu staan vrijwel dezelfde producten als voorheen. Alleen heet een Filet-o-fish in Rusland voortaan een Fish Burger, wordt de Royal de Luxe een Grand de Luxe en de Chicken McNuggets gewoon ‘nuggets’.

Vrijdag onthulde de keten het nieuwe logo. Dat bevat een rode cirkel en twee gele lijnen die een burger en twee frietjes moeten voorstellen. Een nieuwe naam is nog niet bekendgemaakt.

Volledig scherm Het nieuwe logo in Rusland © REUTERS

McDonald’s was meer dan dertig jaar actief in Rusland. In maart sloot de keten zijn filialen in een reactie op de Russische invasie in Oekraïne. De keten telde meer dan 62.000 werknemers in het land. Sommige restaurants op luchthavens en treinstations zullen voorlopig nog onder het Amerikaanse McDonald’s-logo blijven opereren. Dat is het gevolg van een speciale franchiseovereenkomsten die niet gemakkelijk kan worden opgezegd.

De nieuwe eigenaar is Alexander Govor, die sinds 2015 als licentiehouder 25 McDonald’s restaurants in Siberië exploiteerde. Govor kocht alle 825 andere McDonald’s locaties in het hele land. Hij wil alle restaurants binnen twee maanden heropenen.

Historische betekenis

De comeback van McDonald’s heeft de afgelopen dagen veel discussie losgemaakt op de Russische sociale media. De door de staat uitgegeven krant Rossiskaya Gazeta wijdde een hele pagina aan de ‘Russische McDonald’s’.

De grote belangstelling voor het onderwerp komt deels door het feit dat McDonald’s een historische betekenis heeft in het land. De opening van het eerste filiaal van de keten in de jaren negentig was een teken van verandering in het land. De rijen met klanten waren destijds honderden meters lang. De sluiting van de McDonald’s-filialen staat ook symbool voor de sterke escalatie van de spanningen tussen het westen en Moskou.

Volledig scherm Reporters / DPA © Reporters / DPA

Volledig scherm "We tellen de dagen af tot 12 juni", staat op deze poster te lezen. © Reporters / DPA