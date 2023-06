Russen slepen baas Wagner voor de rechter vanwege ‘oproep tot muiterij’

Kort daarvoor had de eigenaar van het Wagner-huurlingenleger wraak gezworen omdat het Russische leger zijn troepen in het bezette deel van Oekraïne zou hebben aangevallen met raketten. Daarbij zouden veel huurlingen zijn omgekomen. Met die beschuldigingen legde hij de diepe spanningen binnen de Russische strijdkrachten in Oekraïne bloot.

Volgens Prigpozjin zou de Russische minister van Defensie, Sergej Sjojgoe, opdracht hebben gegeven tot de aanval. ,,Wie probeert ons weerstand te bieden, zullen we als een bedreiging beschouwen en onmiddellijk doden’’, dreigde Prigozjin in een audioboodschap. ,,Dit is geen militaire staatsgreep, maar een mars voor gerechtigheid.’’

Provocatie

Het Russische leger ontkende vrijdag bombardementen op huurlingen van de Wagnergroep. ,,De berichten en video’s die door Prigozjin op sociale media zijn geplaatst over vermeende aanvallen van het Russische ministerie van Defensie op kampen van Wagner komen niet overeen met de werkelijkheid en zijn een provocatie”, aldus het ministerie van Defensie in een verklaring.’

President Vladimir Poetin is volgens zijn woordvoerder op de hoogte gebracht van ‘de situatie rond Prigozjin’. De ‘nodige maatregelen’ worden getroffen, aldus Kremlin-woordvoerder Dmitri Peskov, geciteerd door Tass. Prigozjin klaagt al tijden steen en been over het gebrek aan steun uit Moskou voor zijn strijders in Oekraïne. Met zijn jongste uitlatingen heeft hij klaarblijkelijk een grens overschreden, nu de FSB een onderzoek begint.

‘Mensen met hooivorken’

De afgelopen maanden liepen de spanningen behoorlijk op tussen de Wagnergroep en Moskou. Zo uitte Prigozjin zich in mei nog uiterst kritisch over het verloop van de oorlog en hoe Rusland door de invasie Oekraïne feitelijk tot een natie en een militaire grootmacht heeft gesmeed. Daarnaast klonken zijn uithalen naar de Russische elite woedend en dreigend.

Volgens Progozjin heerst er in Rusland ‘publieke woede’ over de luxe leventjes van de kinderen van de rijken en machtigen van Rusland, terwijl het gewone volk zoveel offers moet brengen in de strijd tegen Oekraïne. Als de rijken hun kinderen blijven afschermen van de oorlog, kan het gebeuren dat hun dure huizen straks worden bestormd door ‘mensen met hooivorken’, waarschuwt de Wagnerbaas. Volgens hem zou de kloof tussen arm en rijk wel eens een revolutie als die in 1917 kunnen veroorzaken.

Liefde en loyaliteit

In datzelfde interview benadrukte Prigozjin ook dat hij zijn harde woorden uitspreekt uit liefde voor zijn moederland en loyaliteit aan Vladimir Poetin. Maar tegelijk heeft hij ook veel kritiek op diens besluit Oekraïne tot ‘speciale miliraire operatie’ te maken. Volgens Progozjin heeft die actie het buurland alleen maar sterker gemaakt. ,,In plaats van demilitarisering’’, aldus de Wagner-baas, ,,veranderde de invasie het Oekraïense leger in een van de machtigste ter wereld.’’ En de Oekraïners in ‘een natie die de hele wereld kent’.