‘Russen sturen hoofdverdachte MH17-ramp naar het front in Oekraïne’

MH17-hoofdverdachte Igor Girkin is naar het front in Oekraïne gestuurd. Dat meldt de Russische oorlogsblogger Maksim Fomin. Girkin was sinds 10 oktober niet meer actief op sociale media, zijn vrouw plaatste vandaag een foto van haar man in militair uniform met daarbij de opmerking dat het goed met hem gaat.

Girkin, ook bekend als Strelkov, is volgens Fomin (een goede bekende van Girkin) aangesteld als leidinggevende van een Russische eenheid in Oekraïne. Het is niet bekend in welk deel van het land de pro-Russische hardliner actief is. De oude bekende van Nederland wilde eerder al naar het front om te vechten. Girkin zou in augustus zijn aangehouden toen hij op eigen initiatief op weg was naar de frontlinies bij de stad Cherson. Hij vond dat de Russen er maar een rommeltje van maken en is het al een tijd niet eens met president Vladimir Poetin die volgens hem te weinig doortastend optreedt.

Geen blad voor de mond

Girkin neemt al sinds het begin van de oorlog in het buurland geen blad voor de mond. Toen de strijd net een maand bezig was, ging hij los op de Russische zender OSN. ,,De ‘speciale militaire operatie’ is nu 29 dagen oud. Geen van de strategische doelen is behaald, slechts wat operatieve. Daarentegen voert de tegenstander (Oekraïne, red.) een succesvolle mobilisatie uit en begint met tegenaanvallen. Ik moet helaas vaststellen dat mijn meest pessimistische prognoses zijn uitgekomen’’, verzuchtte Girkin.

De oud-officier van de Russische geheime dienst FSB, kwam voor het eerst in het nieuws in 2014. Toen voerde hij de troepen van de afvallige ‘Donetsk Volks Republiek’ (DNR) aan in het oosten van Oekraïne. In Den Haag wordt hij beschouwd als een van de hoofdverdachten voor het neerschieten van MH17 met een Russische Buk-raket. Het Openbaar Ministerie eiste daarvoor eerder dit jaar levenslang tegen hem. Rusland heeft nooit gereageerd op Nederlandse verzoeken om zijn uitlevering.

Na het neerschieten van de MH17 haalde Moskou Girkin en andere Russische bestuurders van de ‘volksrepublieken’ terug, besmet als ze waren door het drama. Girkin, die eerder deelnam aan de oorlogen in Tsjetsjenië en Bosnië, keerde terug naar de Russische hoofdstad. Hij kreeg terstond met iedereen ruzie en viel ook president Vladimir Poetin af.

Opmars

De Russen zijn sinds een aantal weken bezig om via (gedeeltelijke) mobilisatie honderdduizenden extra militairen naar het front te sturen. Of dit de opmars van het Oekraïense leger in het oosten (Donbas) of zuiden (met name regio Cherson) kan stoppen, is de vraag. De Oekraïners worden volop gesteund door westers wapentuig.

Het Amerikaanse ministerie van Defensie maakte gisteren bekend een nieuw wapenpakket ter waarde van 725 miljoen dollar goed te hebben gekeurd voor Oekraïne. Er wordt onder meer artilleriemunitie geleverd. Ook krijgt het Oekraïense leger meer 5000 antitankwapens en kleine wapens met meer dan twee miljoen stuks munitie van de Amerikanen.

Sinds het uitbreken van de oorlog hebben de Verenigde Staten Oekraïne voorzien van zo’n 17,6 miljard dollar aan militaire steun. Om aan de ‘veranderende situatie op het slagveld’ te kunnen voldoen, blijven de VS naar eigen zeggen wapens leveren aan Oekraïne.

Volledig scherm Girkin in 2014 als leider van de troepen in de afvallige ‘republiek’ Donetsk. © AFP