Russische kosmonaut moet halsoverkop terug naar ISS om defect pak

Republikei­nen bekritise­ren Biden in rapport over terugtrek­ken Afghanis­tan

Republikeinen in de buitenlandcommissie van het Huis van Afgevaardigden komen binnenkort met een rapport over hoe de Verenigde Staten zich vorige zomer onder leiding van president Joe Biden terugtrokken uit Afghanistan, nadat de Taliban de macht hadden gegrepen. Dat schrijven enkele Amerikaanse media zondag, waaronder The Washington Post en CNN, nadat ze het rapport hebben ingezien.

