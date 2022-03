Russische kosmonauten onderweg naar Amerikaanse collega's in ruimtestation ISS

De drie kosmonauten zijn Oleg Artemjev (51), Denis Matveev (38) en Sergej Korsakov (37). De jongste twee gaan voor de eerste keer naar de ruimte. Ze voegen zich bij vier Amerikanen, twee Russen en een Duitser die nu in het ISS zitten.

Het is de eerste bemande lancering sinds de Russische invasie in Oekraïne. Door de oorlog zijn de spanningen tussen Rusland en het Westen hoog opgelopen. Vroeger ontkwam de ruimtevaart aan zulke conflicten, maar nu wordt ook de toekomst van het ISS onzeker. Projecten die samen zijn opgezet staan op een laag pitje. Zo trekt Europa, in elk geval voorlopig, de stekker uit een onbemande verkenner die later dit jaar naar Mars zou moeten gaan.

Het hoofd van het Russische ruimtevaartprogramma, Dmitry Rogozin, is een trouwe bondgenoot van president Vladimir Poetin. Toen het Westen Rusland sancties oplegde, zei hij dreigend dat Rusland het ISS kon laten neerstorten op Europa.

De Russische kosmonauten op weg naar het lanceerplatform.

Achterlaten

Ook dreigde hij de Amerikaanse astronaut Mark Vande Hei, die binnenkort terug naar de aarde moet, in de ruimte achter te laten. Op de lanceerinstallatie in Bajkonoer liet Rogozin levensgroot de letters Z en V aanbrengen, die Rusland ook gebruikt in de oorlog tegen Oekraïne.

Naast Vande Hei verblijven momenteel ook de Amerikanen Raja Chari, Thomas Marshburn en Kayla Barron in het ruimtestation. Vande Hei en Rus Pyotr Dubrov zijn inmiddels ruim 340 dagen aaneengesloten in de ruimte. Dat is de langste aaneengesloten periode dat mensen op het internationale ruimtestation zijn geweest.

De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie Nasa heeft daarop laten weten dat Vande Hei ondanks de spanningen rond Oekraïne ‘gewoon’ met een Russisch ruimtevaartuig terug zal keren naar de aarde.

