Russische leger versterkt bezette gebieden Oekraïne: ‘Mogelijk binnenkort beslismoment voor Poetin’

In de Zuid-Oekraïense stad Mikolajiv is zondagochtend vroeg het luchtalarm afgegaan. Burgemeester Oleksandr Senkevitsj schreef op Telegram dat in de stad zeker tien explosies zijn gehoord. Of er slachtoffers zijn gevallen is nog niet bekend.

De Russische minister van Defensie, Sergei Shoigu, gaf gisteren instructies de strijd op te voeren. Volgens waarnemers lijkt het erop dat de Russen in ieder geval nu snel de bijna geheel veroverde Donbas willen bezetten en andere veroverde gebieden in ieder geval zo lang mogelijk willen vasthouden nu Oekraïne daar tegenaanvallen opzet. ,,Mogelijk gaat er binnenkort - als de Donbas is gevallen - toch een beslismoment voor Poetin ontstaan”, denkt Peter Wijninga, oud-militair en veiligheidsexpert van het Haags Centrum voor Strategische Studies.

De vraag onder specialisten is al een tijdje wat het Kremlin gaat doen na het voltooien van Poetins opdracht de Donbas ‘te bevrijden’. Wijninga: ,,De grote vraag is in hoeverre Poetin dan echt op de hoogte is van de toestand van zijn leger. Ook de Russen kennen veel problemen met manschappen en materieel. Maar durven Poetins bevelhebbers hem dat te zeggen? Hij kan de overwinning uitroepen en claimen dat hij met de inname van de Donbas heeft gewonnen. Maar als hij zelf het idee heeft dat het erg goed is gegaan en dat er meer kan dan zou hij in de verleiding kunnen komen door te stoten.” Met alle gevolgen van dien, denkt Wijninga want Oekraïne beschikt inmiddels over steeds meer westerse precisiewapens die de Russen hard treffen. Dat laatste zou onder meer blijken uit recente opnamen van NASA brandalarmsatellieten. Te zien is dat er in de Donbas de laatste weken beduidend minder hitteclusters worden gedetecteerd rond het front. Dat zou er volgens de Amerikaanse denktank Institute for the study of War (ISW) op wijzen dat de Russen minder raketten hebben kunnen afschieten in dat gebied wat dan weer zou samenhangen met recente explosies van Russische wapendepots. Een aantal daarvan zou zijn geraakt door Amerikaanse Himars.

Wisselgeld

De militaire campagne van Rusland blijft ondertussen hoofdzakelijk gericht op de oostelijke Donbas, maar de nieuwe aanvallen treffen ook gebieden in het noorden en zuiden. Charkov, de op een na grootste stad van Oekraïne, heeft de afgelopen dagen bijzonder zware bombardementen meegemaakt, waarbij Oekraïense functionarissen en lokale commandanten de vrees uitten dat er een tweede grootschalige Russische aanval op de noordelijke stad op komst is. Mogelijk dat de Russen hier bezig zijn ‘wisselgeld’ te veroveren voor toekomstige onderhandelingen, denken waarnemers. Tenzij het plan toch is, op den duur, de gehele Oekraïne in te lijven.

Burgers kijken naar een krater na een Russische raketaanval bij Kostiantynivka in de regio Donetsk.

Tegelijkertijd dringt president Zelenski er bij de Oekraïners op aan zich niet bang te laten maken door Russische waarschuwingen voor een intensivering van de strijd en veel meer raketaanvallen. Volgens hem zijn die bedoeld om de Oekraïense samenleving te verdelen. ,,Soms kunnen informatiewapens meer aanrichten dan gewone wapens”, zei hij in zijn nachtelijke videotoespraak tot de natie. ,,Het is duidelijk dat geen enkele Russische raket of artilleriegranaat in staat zal zijn om onze eenheid te breken of ons van ons pad af te leiden naar een democratisch, onafhankelijk Oekraïne. En het is ook duidelijk dat de Oekraïense eenheid niet kan worden verbroken door leugens of intimidatie, vervalsingen of samenzweringstheorieën.”

In de zwaar bevochten oostelijke regio Donetsk zouden de afgelopen 24 uur zeven burgers zijn gedood en 14 gewond geraakt bij Russische aanvallen op steden. In de aangrenzende regio van Loehansk hebben Oekraïense troepen echter een Russische nachtelijke aanval op een strategische oostelijke snelweg afgeslagen, aldus Oekraïense bronnen. Het Oekraïense ministerie van Binnenlandse Zaken zegt dat Russische troepen tijdens de oorlog meer dan 17.000 aanvallen hebben uitgevoerd op burgerdoelen, waarbij duizenden strijders en burgers zijn gedood en miljoenen uit hun huizen zijn verdreven.

Een Oekraïense tank in de Donetsk-regio.