Russische legertrucks rijden op banden die gewoon via Alibaba te krijgen zijn

In de haven van Berdyansk, westelijk van Marioepol, zou een landingsschip zijn vernietigd en werden twee andere beschadigd. Opmerkelijk want datzelfde Berdyansk figureerde vorige week nog als belangrijke verovering op de Russische staatstelevisie. Op video’s van het Oekraïense leger is te zien dat een groot schip in brand staat. Terwijl er explosies aan boord zijn, varen twee andere Russische schepen snel weg. Volgens de Oekraïners was een ‘enorm doelwit’ geraakt. Het vernietigde vaartuig kan 20 tanks, 45 pantservoertuigen en 400 soldaten transporteren.