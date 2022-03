Russische officier verbijstert presentator staatstelevisie: ‘Onze jongens sneuvelen’

De onvoorbereide kijker zal ervan hebben opgekeken: een presentator die een legerofficier de mond snoert, omdat hij praat over gesneuvelde Russische militairen in Oekraïne. ,,Dit zijn jongens met veel gevechtservaring in Afghanistan, Tsjetsjenië en de Donbas. Onze jongen sneuvelen in de speciale operatie in Loehansk en Donetsk’’, zei de militair. De pro-Kremlin-talkshowhost weet niet wat hij hoort en onderbreekt de militair op ruwe wijze: ,,Nee, nee, nee! Stop! Hou op! Ik wil dit niet horen’’, zegt hij geagiteerd.

Maar de officier laat zich niet kennen. ,,Laten we gedenktekens voor hen oprichten en een minuut stilte in acht nemen. Voor onze jongens die vechten voor Rusland en voor de Donbas.’’ Dan is de host het zat: ,,Ik zal u zeggen wat onze jongens daar doen: ze vernietigen die vuile fascisten (lees: Oekraïense regering, red.)!’’ De officier stemt daarmee in, maar als hij nog iets wil toevoegen, snauwt de presentator: ,,Laat me uitspreken!’’ De krijgsman zwijgt bedeesd. ,,Dit is een triomf van de Russische wapens, het Russische leger en de wedergeboorte van Rusland!’’ kraait de talkshowhost.

Volledig scherm Beeld van de Russische staatstelevisie: bewoners van Donetsk vieren de 'bevrijding' door het Russische leger. © AP

Maar de schade is al aangericht. Twijfel is gezaaid bij een kijkerspubliek dat alleen maar wordt geacht mee te klappen. Op de staatstelevisie heeft een militair de situatie in Oekraïne vergeleken met de oorlog in Afghanistan (1979-1989) waarvoor in totaal 600.000 Russische soldaten werden gemobiliseerd. Een nationaal trauma ook, dat een kleine 15.000 soldaten niet meer konden navertellen.

De dagen dat de persberichten van het Russische ministerie van Defensie van A tot Z worden voorgelezen, lijken voorbij. Zelfs de invloedrijke journalist en uitgesproken Poetinvriend Vladimir Solovjov - het kostte hem zijn Italiaanse villa vanwege Europese sancties - zingt volgens ingewijden een toontje lager. In zijn kijkcijferhit Avonden met Vladimir Solovjov begonnen gasten te twijfelen. ,,Gaan we naar een nieuw Afghanistan, maar dan nog erger?” vroeg academicus en politicus Semyon Bagdasarov. Filmmaker Karen Shakhnazarov vroeg zich af of Rusland door deze oorlog niet het gevaar liep ‘zich te isoleren en zijn naaste bondgenoten bang te maken.’ Solovjov deed zijn best de kritiek in te dammen maar het heilige vuur ontbrak, volgens kenners.

Het leek weer een slag voor Oekraïne dat volgens The Moscow Times algemeen wordt beschouwd als de winnaar van de ‘informatieoorlog’ sinds Rusland vorige maand binnenviel. Ook bij de staatstelevisie kent met de berichten over zware Russische verliezen en de video’s van gevangengenomen Russische soldaten die vertellen dat ze zijn voorgelogen over hun missie in Oekraïne.

In Rusland is het sinds een week verboden om nepnieuws te verspreiden over de ‘speciale operatie’, zoals Rusland de oorlog in Oekraïne nog altijd noemt. Journalisten (buitenlandse incluis), maar ook gewone burgers die deze omschrijving weigeren te gebruiken, kunnen tot vijftien jaar gevangenisstraf krijgen. Ook zouden de Russische autoriteiten het aantal gesneuvelde militairen aan Russische kant voortdurend bagatelliseren. Waar de Verenigde Staten en Oekraïne al schattingen maken van meer dan zesduizend Russische doden, heeft Moskou het nog altijd over enkele honderden.

Rusland ontkent ook dat het burgerdoelen en woonwijken bestookt. En waar dat soms toch gebeurt, gaat het om Oekraïense militairen die hun eigen burgers als levend schild in gijzeling houden, verklaarde de Russische minister Sergej Lavrov van buitenlands zaken donderdag.

