Russische onderzoeksjournaliste ernstig mishandeld in Tsjetsjenië

De Russische onderzoeksjournaliste Elena Milasjina is dinsdag in elkaar geslagen en ernstig gewond geraakt in de Russische republiek Tsjetsjenië, meldt mensenrechtenorganisatie Memorial. Milasjina zou zijn verteld te stoppen met schrijven.

Drie voertuigen met daarin gemaskerde en gewapende mannen sloten de auto van de journaliste in op weg naar de Tsjetsjeense hoofdstad Grozny. Milasjina en haar medepassagier, de advocaat Alexander Nemov, werden beiden geslagen en bedreigd met een vuurwapen. Ook vernielden hun aanvallers alle documenten en apparatuur die ze bij zich hadden. Milasjina’s vingers werden gebroken, haar haar werd afgeschoren en ze werd overgoten met groene verf. Nemov werd in zijn been gestoken. Beide slachtoffers worden in een ziekenhuis in Grozny behandeld.

,,Terwijl ze geslagen werden kregen ze te horen: ‘Je bent gewaarschuwd. Ga hier weg en schrijf niets op”, aldus Memorial in een verklaring op Telegram. De Russische mensenrechtenorganisatie is sinds 2021 verboden in Rusland.

Milasjina en Nemov waren van plan om de veroordeling bij te wonen van een vrouw van een voormalige rechter, die vorig jaar vanuit de Russische stad Nizjni Novgorod naar Grozny werd ontvoerd door mannen die zeiden dat ze van de Tsjetsjeense politie waren. De vrouw, die wordt vertegenwoordigd door Nemov, wordt beschuldigd van vermeende fraude en het aanvallen van een politieagent, maar mensenrechtenorganisaties verwerpen de beschuldigingen als politiek gemotiveerd.

De journaliste heeft uitgebreid over de zaak bericht in de Russische krant Novaya Gazeta en doet al jaren onderzoek in Tsjetsjenië. In 2020 ontving ze doodsbedreigingen van de Tsjetsjeense leider Ramzan Kadirov, nadat ze kritisch had geschreven over de wrede behandeling van de Tsjetsjeense bevolking tijdens de coronapandemie.

Mensenrechtenactivisten hebben herhaaldelijk kritiek geuit op mensenrechtenschendingen in Tsjetsjenië, waaronder marteling en vervolging. De Russische president Vladimir Poetin heeft de ‘zeer ernstige aanval’ op Milasjina veroordeeld, aldus een woordvoerder van het Kremlin.

De toenmalige first lady Michelle Obama (links) en minister van Buitenlandse Zaken John Kerry (rechts) met de Russische journaliste Elena Milasjina. Zij ontving in de VS de International Women of Courage Award in 2013. © AP