Russische oppositieleider Navalny veroordeeld tot 3,5 jaar cel

UpdateDe Russische oppositieleider Aleksej Navalny gaat 3,5 jaar de gevangenis in. De rechter in Moskou heeft de voorwaardelijke gevangenisstraf die hij in 2014 opgelegd kreeg omgezet in een onvoorwaardelijke straf. Duizenden mensen hebben in heel Rusland voor zijn vrijlating betoogd, onder meer in het afgelopen weekend.