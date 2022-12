Russische patriot koopt prullaria met de letter Z

Twee skiërs overreden nadat ze willen afdalen in vers spoor van pistenbul­ly

Twee skiërs zijn in het skigebied Lech am Arlberg in Oostenrijk zwaargewond geraakt door een sneeuwruimer. De skiërs wilden in het spoor van de sneeuwruimer afdalen, maar het toestel ging onverwachts achteruit.

10 december