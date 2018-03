Russische politie doorzoekt kantoren oppositiekopstuk Navalni

VIDEO Indiase viralzanger veroordeeld voor mensensmokkel

14:28 Daler Mehndi, de Indiase zanger die dankzij de parodieën op zijn Tunak Tunak Tun videoclip halverwege het vorige decennium viral ging, is gisteren veroordeeld tot een celstraf van twee jaar. Mehndi is beschuldigd van het meesmokkelen van tien personen naar de Verenigde Staten in 1998.