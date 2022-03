Russische politie onder vuur voor arresteren kinderen en bekende 'oma van oppositie’

Vijf Russische kinderen zijn dinsdagavond opgepakt door de politie van Moskou omdat ze bloemen wilden neerleggen bij de Oekraïense ambassade in de Russische hoofdstad, schrijven diverse internationale media, waaronder The Guardian en Newsweek . De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken, Dmytro Kuleba, reageert geschokt en deelt foto's van de vermeende aanhouding: ‘Poetin is in oorlog met kinderen’.

De Russische autoriteiten hebben gewaarschuwd om niet te gaan demonstreren tegen de invasie in buurland Oekraïne. Doen inwoners dat toch, dan kunnen ze rekenen op zware sancties. Twee volwassen vrouwen en vijf kinderen van tussen de 7 en 11 jaar oud trokken zich niets aan van deze waarschuwing en legden een bos bloemen en een kartonnen bord met daarop een vredesboodschap bij de ambassade van Oekraïne.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Op een ander bord dat een van de kinderen bij zich had staat een Russische vlag geschilderd, gevolgd door de Oekraïense vlag en een hartje. Lang duurde de demonstratie niet. De groep werd volgens verschillende media aangehouden door de politie en in een politiebusje naar een nabijgelegen politiebureau gebracht.

Daar werden ze achter slot en grendel gezet. ‘De telefoons van de ouders werden afgenomen’, schrijft Alexandra Arkhipova, docente aan de staatsuniversiteit van Moskou, op Facebook. ‘De agenten riepen naar hen, bedreigden de dappere moeders en hun kinderen en schreeuwden dat ze hun ouderschapsrechten zouden verliezen’.

Enkele uren na de arrestatie werd de groep weer op vrije voeten gesteld. Ze moeten zich volgens de docente verantwoorden voor de rechter, maar voor welke aanklacht is niet duidelijk. De groep is op zoek naar een mensenrechtenadvocaat die hen wil bijstaan tijdens de juridische procedure.

Tekst gaat verder onder deze tweet

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Kinderen de dupe

De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken, Dmytro Kuleba, deelde de beelden op Twitter en schreef erbij dat Russische kinderen de dupe worden van de invasie in Oekraïne.

‘Poetin is in oorlog met kinderen. In Oekraïne, waar zijn raketten kleuterscholen en weeshuizen vernielen, maar ook in Rusland. David, Sofia, Matvey, Gosha en Liza brachten de nacht door achter tralies in Moskou vanwege hun ‘No to war’-posters. Dit is hoe beangstigend Poetin is.’

Oma van de oppositie

Even verderop in Sint-Petersburg werd bij een demonstratie de bejaarde Yelena Osipova opgepakt. Twee agenten namen de vrouw bij de armen om haar af te voeren. Osipova is beroemd in Rusland. Medeactivisten noemen haar de ‘grootmoeder van de oppositie’.

Yelena Osipova is een kunstenares en activiste. Ze zou het beleg van Sint-Petersburg (toen nog Leningrad) tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben overleefd. De Russen kennen haar als de vrouw die al twee decennia haar stem laat horen tegen het beleid van Poetin. Ze ging in oktober 2002 voor het eerst mee protesteren, toen tegen Poetins gewelddadige aanpak van de Tsjetsjeense gijzeling in het Doebrovkatheater in Moskou.

De situatie omtrent Russische betogers baart ook de hoge commissaris van de Verenigde Naties voor mensenrechten grote zorgen. ,,We begrijpen dat de overgrote meerderheid van de gearresteerde Russische demonstranten binnen enkele uren wordt vrijgelaten, de meeste na het betalen van een administratieve boete, terwijl sommigen gevangenisstraffen krijgen variërend van 7 tot 25 dagen. Ook zijn er meldingen van onnodig en buitensporig geweld door de politie tijdens en na de arrestaties”, stelt de mensenrechtenorganisatie.

Tekst gaat verder onder deze video

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Demonstraties

In meerdere steden zijn Russen inmiddels al de straat opgegaan om te demonstreren. Op sociale media circuleerden beelden van betogingen in onder meer Jekaterinenburg en Novosibirsk. Op beelden was ook te zien hoe in steden een enorme politiemacht op de been was.

Ook buiten Rusland zijn tegenstanders van de invasie de straat opgegaan. Er waren onder meer betogingen in Nederland, Duitsland, Frankrijk, Ierland, Turkije, Denemarken, Libanon, de Verenigde Staten en Japan.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm Enkele van de aangehouden kinderen, op hun schoot het bord met de vredesboodschap. © Facebook

Kijk hier onze video's over de oorlog in Oekraïne: