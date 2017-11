Russische politie ontruimd theater, warenhuis en hotel na bommelding

Tatoeages 'zichtbare littekens' voor slachtoffers terreuraanslag Bataclan

17:38 Volgende week is het precies twee jaar geleden dat Frankrijk het doelwit werd van één van de bloedigste aanslagen ooit in het land. Op 13 november 2015 schoten terroristen in totaal 130 mensen dood op verschillende locaties in en rond Parijs, waaronder de concertzaal Bataclan. Veel overlevenden en nabestaanden blijken zich na die terreuraanslagen te hebben laten tatoeëren.