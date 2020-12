Russische slotenmaker bekent moord op 26 oudere vrouwen

Na Utah ook mysterieu­ze monoliet in Roemenië: ‘Gemaakt door slechte lasser’

17:51 Op een bergtop in het noorden van Roemenië is een mysterieuze metalen monoliet verschenen en na vier dagen weer verdwenen. De zuil werd slechts enkele dagen later ontdekt dan de zuil in de woestijn van de Amerikaanse staat Utah, die veel media-aandacht kreeg.