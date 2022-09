Russische staatsmedia: Oekraïense regio's stemmen voor aansluiting bij Rusland

Vier bezette gebieden in Oekraïne stemmen voor aansluiting bij Rusland. Dat melden Russische staatsmedia. Inwoners van de regio's Donetsk, Loehansk, Cherson en Zaporizja konden de afgelopen vijf dagen via een referendum stemmen of ze wel of niet bij Rusland willen horen. Oekraïne en het Westen spreken van schijnreferenda waarvan de uitslag bij voorbaat vaststond.

In de regio's zou met een overweldigende meerderheid van meer dan 96 procent zijn gestemd voor toetreding tot de Russische Federatie. Inmiddels is tussen de 12 en 22 procent van de stemmen geteld. De kans is groot dat president Vladimir Poetin vrijdag aankondigt dat de vier bezette gebieden worden opgenomen in de Russische Federatie. Dat is de verwachting van het doorgaans goed geïnformeerde Britse ministerie van Defensie.

Vrijdag spreekt Poetin in Moskou beide kamers van het parlement toe. Volgens de dagelijkse nieuwsrapportage van het ministerie, gebaseerd op bevindingen van de Britse militaire inlichtingendienst, zal Poetin de toespraak gebruiken om de aansluiting aan te kondigen.

Indirecte dreiging kernwapens

President Poetin zei vandaag op televisie dat hij de mensen wil ‘redden’ in de vier bezette Oekraïense gebieden. Volgens hem is ‘de hele Russische maatschappij’ gefocust op die redding. Als Rusland die gebieden annexeert, heeft het zo’n 20 procent van Oekraïne in handen, inclusief de Krim. Hierna kan Poetin iedere Oekraïense beschieting zien als een directe aanval op Russisch grondgebied. De president heeft indirect gedreigd kernwapens te kunnen gebruiken om zijn territorium te verdedigen. De Oekraïense president Zelenski heeft eerder gezegd dat de kans op vredesbesprekingen nihil zijn als de gebieden worden geannexeerd.

Ondertussen zijn al bijna 100.000 Russen zijn naar buurland Kazachstan gereisd, sinds Poetin vorige week woensdag de gedeeltelijke mobilisatie in Rusland afkondigde. Volgens de autoriteiten heeft het land moeite om alle mensen op te vangen die de Russische mobilisatie in het buitenland willen ontlopen.

Doordat alle extra Russen op zoek zijn naar onderdak, zouden veel Kazachse hotels en hostels zijn volgeboekt en zijn de huren in het land sterk gestegen. Sommige Kazachen roepen op de grens met Rusland tijdelijk te sluiten, maar dat is president Kassim-Jomart Tokajev niet van plan. ,,De meesten zijn gedwongen te vertrekken door de wanhopige situatie”, zei hij in een toespraak. ,,We moeten voor hen zorgen en hun veiligheid garanderen.”

Een na langste grens ter wereld

Tokajev gaat de situatie wel bespreken met Moskou. Zijn binnenlandminister heeft aangegeven de tijd te willen verkorten dat Russen zonder visum of paspoort in Kazachstan kunnen verblijven. Kazachstan en Rusland delen een grens van 7600 kilometer, de op een na langste grens ter wereld. Er woont een grote Russische minderheid in de voormalige Sovjetstaat en het Russisch wordt er veel gesproken. Toch stelt Kazachstan zich terughoudend op als het gaat om de oorlog in Oekraïne.

Door Poetins gedeeltelijke mobilisatie worden zo’n 300.000 reservisten opgeroepen om mee te vechten tegen Oekraïne. Veel Russen vrezen dat dit pas het begin is en dat later veel meer dienstplichtigen zich aan het front moeten melden. Om dat te ontlopen reizen de Russen niet alleen naar Kazachstan. Ook andere landen, zoals Georgië en Finland melden een toenemend aantal Russen bij de grenzen.

